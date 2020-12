Die Jahnturnhalle in St. Pölten wird saniert

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die sogenannte Jahnturnhalle wurde 1928/29 aus Anlass des 150-jährigen Jubiläums von Turnvater Jahn (1778-1852) nach Plänen des Architekten Leo Keller in St. Pölten errichtet. Die Landesregierung hat in ihrer Sitzung auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner für die Generalsanierung der Turnhalle einen Finanzierungsbeitrag in Höhe von 100.000 Euro beschlossen.

Zwischenkriegszeit

„Durch denkmalgerechte und substantielle Sanierung kann die Jahnturnhalle als einzigartiges Gebäude der Zwischenkriegszeit erhalten und weiterhin vielfältig genutzt werden“, so die Landeshauptfrau.