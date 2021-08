Der St. Pöltner Stadtsommer mit Veronika Polly

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

In einer vierteiligen Serie begibt sich die St. Pöltner Schauspielerin Veronika Polly, unter anderem bekannt aus der Krimiserie SOKO Kitzbühel, auf thematische Streifzüge durch ihre Heimatstadt. Dabei stellt sie nicht nur beliebte Sommer-Hotspots vor oder gibt Hinweise für Touristen, sondern auch für Bürger der Landeshauptstadt hat das Format „Polly plauscht“ viel Ungeahntes zu bieten.

Neues auch für Stadtbewohner

„Ich habe selber durch die Dreharbeiten neue Sachen entdeckt und Dinge gelernt, die ich selbst noch nicht wusste“, so die gebürtige St. Pöltnerin. „Zum Beispiel wusste ich nicht, dass die Lounge am ehemaligen Platz des Rennbahn-Stadions, diesem auch in verkleinerte Form nachempfunden ist.“ Aus dem Feedback zur bereits erschienen ersten Folge „Flair und mehr“, merke sie, dass es vielen St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern genauso ging.