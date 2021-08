10,6 Millionen Euro für Luxus-Seniorenwohnheim in St. Pölten

Nach den Häusern B und C läuft momentan die Sanierung von Haus A des Seniorenwohnheims Stadtwald am St. Pöltner Eisberg auf Hochtouren.

Bisher bestanden die Wohneinheiten aus einem Zimmer, stattdessen sollen nun Apartments mit einer Größe zwischen 27 und 57 Quadratmetern mehr Luxus und Qualität für die Bewohner bieten. So verfügt jedes Apartment über ein Vorzimmer, ein Wohnzimmer mit Balkon, ein Schlafzimmer, wie auch ein Badezimmer Die größeren Einheiten können von bis zu zwei Personen bewohnt werden.

Große Nachfrage

Komfort, der bei den zukünftigen Bewohnern gut ankommt, wie die Stadt St. Pölten in einer Aussendung mitteilte. "„Wir haben derzeit Anfragen von Ehepaaren, die eigentlich in einer Residenz in Wien unterkommen wollten. Jetzt kommen sie aber zu uns, weil die neuen Wohnungen dementsprechend schön sind“, freut sich auch Bettina Lahnsteiner, Leiterin des Seniorenwohnheims Stadtwald.

Das große Interesse freut auch Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) der die Baustelle vor Kurzem einem Lokalaugenschein unterzog.