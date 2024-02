Bittere Pleite für ein 3-Hauben-Restaurant in Niederösterreich

"Ein Geheimtipp, ausgezeichnet von den Gourmetführern Österreichs": So macht Lokal "Das Wolf" in Langenlebarn in Niederösterreich auf seiner Homepage Werbung in eigener Sache.

Passiva liegen bei 450.000 Euro

Doch nun steht das 3-Hauben-Restaurant vor dem Aus. Wie der Kreditschutzverband von 1870 berichtet, wurde Ende Jänner am Landesgericht St. Pölten ein Konkursverfahren über die "kochfein KG" eröffnet. Die Passiva liegen laut KSV1870 bei rund 450.000 Euro, die Aktiva (Weinkeller, Inventar) bei etwa 80.000 Euro.