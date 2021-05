City Nature Challenge: 2.710 Beobachtungen in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Wilde Tiere, Pflanzen oder Pilze finden und fotografieren - diese Aufgabe wird jährliche bei der von der California Academy of Sciences und dem Natural History Museum of Los Angeles County organisierten "City Nature Challenge" gestellt. Menschen auf der ganzen Welt sind dazu angehalten, die Artenvielfalt in ihren Städten zu dokumentieren. Die diesjährige Challenge fand von 30. April bis 3. Mai statt. Mehr als 50.000 Leute teilten dabei rund eine Million Beobachtungen.

72 Menschen dokumentierten Artenvielfalt

In Österreich nahmen zehn Städte an der Challenge teil, darunter auf Initiative des Museum Niederösterreichs und der Stadt zum ersten Mal auch St. Pölten. Mit 2.700 Beobachtungen von 72 Menschen schaffte es die Traisen-Stadt nach Graz und Wien österreichweit auf den dritten Platz. 560 heimische Arten wurden in der niederösterreichischen Landeshauptstadt aufgenommen. Außerdem halfen einige Freiwillige bei der Bestimmung der Arten.

Am häufigsten wurden Pflanzenarten (64 Prozent), Insekten (16 Prozent) und Vogelarten (7,5 Prozent) gesichtet. Spitzenreiter waren bei den Aufnahmen der Kriechende Günsel (Pflanze), der Rapsweißling (Schmetterling) und die Stockente (Vogel).