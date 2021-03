City Nature Challenge: Tiere und Pflanzen in St. Pölten finden

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Wilde Tiere, Pflanzen oder Pilze entdecken, ein Foto davon machen und online stellen, das ist alles, was man tun muss, um bei der "City Nature Challenge" mitzumachen. Und damit heimische Artenvielfalt zu dokumentieren.

Die Challenge ist ein internationales Event, das von der California Academy of Sciences und dem Natural History Museum of Los Angeles County jährlich organisiert wird. Österreich macht heuer zum zweiten Mal mit. Zehn Städte bzw. Regionen nehmen teil, in Niederösterreich machen St. Pölten, Waidhofen an der Ypps und Krems/die Wachau mit.

840 Beobachtungen in der Wachau

Die Stadt Krems und die Wachau sind bereits zum zweiten Mal dabei. Über 840 Beobachtungen wurden im vergangen Jahr von 30 Teilnehmern dokumentiert. Davon wurden 340 verschiedene Arten für in der Region beobachtet.

Die Landeshauptstadt macht heuer zum ersten Mal mit. "Wir sind sehr gespannt, wie es anläuft. Die Aktion hat auf jeden Fall Potential. Man hat ein super Naturerlebnis und muss sich gerade jetzt in Corona-Zeiten dafür nicht vielen Menschen aussetzen", sagt Lisa Kolb, Projektkoordinatorin für St. Pölten.