Bundesleistungsbewerb 2022: St. Pölten wird ab heute zur Feuerwehrhauptstadt

Wer die schnellste Feuerwehr-Bewerbsgruppe Österreichs ist, wird im Rahmen des Bundesfeuerwehrleistungsbewerbs ermittelt. Für die 13. Ausgabe wird die Großveranstaltung ins Sportzentrum Niederösterreich einziehen.

Das alle vier Jahre stattfindende Großevent musste in den letzten zwei Jahren pandemiebedingt verschoben werden. Dem neuen Termin ab heute bis 28. August steht nun nichts mehr im Wege.

Prominente Besucher

Erwartet werden rund 400 Bewerbsgruppen mit insgesamt 3.000 Feuerwehrmitgliedern aus den neun Bundesländern, aus Deutschland, Südtirol und Portugal sowie Tausende Besucher. Darunter ist auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Innenminister Gerhard Karner, sie haben sich für die Siegerehrung am Sonntag angekündigt.

So auch Landeshauptfrau Stellvertreter Stephan Pernkopf, der auch bei der Eröffnung am Samstag Vormittag vor Ort sein wird. „Unsere Florianis zeigen Höchstleistungen: Bei ihren täglichen Einsätzen, um Menschen zu retten und zu schützen. Und am Wochenende auch bei den Leistungsbewerben", so Pernkopf.