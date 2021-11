Brutales Brüderpaar wollte die Polizei aufmischen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Herr D. muss eine Zeit lang überlegen, die Frage der Richterin hat ihn sichtlich aus dem Konzept gebracht. Dabei geht es nur darum, wie der 22-Jährige bislang seinen Lebensunterhalt bestritten hat. „Ich habe noch nie richtig gearbeitet, ich bin noch nie dazu gekommen“, sagt er schließlich. Sein Bruder, ein Jahr jünger und ebenfalls serbischer Staatsbürger, lebt ebenfalls von seinen Eltern.

Oder auch vom Staat, denn die beiden sitzen in Haft, werden in Handschellen der Richterin vorgeführt. Das Leben hinter Gittern kennen sie bereits, denn kurz bevor sie am 1. Oktober in Loosdorf im Bezirk Melk für einen großen Polizeieinsatz gesorgt hatten, waren sie aus der Haft entlassen worden. Jetzt sitzen sie wieder ein.