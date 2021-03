Brandstifter-Prozess: "Ich wollte sehen, ob es gut brennt"

Fehlendes Gefühl für die Gefahr

"Er ist einfach wie ein Kind, da bitte ich schon Menschlichkeit zu zeigen", sagt der Verteidiger, der auf eine bedingte Nachsicht mit psychischer Betreuung außerhalb einer Anstalt plädiert.

Der 43-Jährige könne wegen seiner psychischen Krankheit in Kombination mit seiner geistigen Einschränkung die gefährlichen Folgen der Straftat nicht einschätzen.

Fehlender Tagesablauf

In Stresssituationen würden sich diese Ticks verstärken. Ein Jahr vor dem ersten gelegten Brand sei die Mutter und Betreuerin des Betroffenen verstorben. Seither hätte es ihm an einer Struktur im Alltag gefehlt, so ein Sachverständiger.

Mit den richtigen Medikamenten und einem geordneten Tagesablauf sei es unwahrscheinlich, dass der Betroffene erneut einen Brand legen wird, so der Sachverständiger. "Mit den Medikamenten geht es mir besser", sagt der Betroffene.

Bedingte Nachsicht

Die Einweisung in eine Anstalt wird dem Betroffenen unter der Einhaltung von vier Maßnahmen mit einer fünfjährigen Probezeit bedingt nachgesehen, lautet das Urteil. Wenn der 43-Jährige die Tagesbetreuung der Caritas-Tagesstätte in Anspruch nehme sowie mehrmals täglich die verschriebenen Medikamente einnehme und unter der Beobachtung eines Bewährungshelfers stehe, dann dürfe sich der Betroffene bei seinem Bruder, dessen Lebensgefährtin und seinem Hund "ein schönes Leben machen", so der Richter.

Man hätte gemerkt, dass der Betroffene keine Sachbeschädigung oder Zerstörung herbeiführen wollte, sondern nur ein "schönes Feuer" sehen wollte oder schauen wollte ob es eines wird, so der Richter.

Der Staatsanwalt und der Verteidiger verzichten auf Rechtsmittel. Das Urteil ist somit rechtskräftig.

von Verena Huber