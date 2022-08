Brandanschlag auf FPÖ-Zentrale: Zweiter Verdächtiger gefasst

Der damals 20-Jährige wurde am 19. August festgenommen, nachdem er das Wiener SMZ Ost-Donauspital wegen einer Schulterverletzung aufgesucht hatte. Er soll sich bei dem Brandanschlag selbst verletzt haben, bestritt alle Vorwürfe bis zuletzt. Er wurde in weiterer Folge zu einer Haftstrafe in der Dauer von 3,5 Jahren verurteilt. Sein Motiv blieb unklar.