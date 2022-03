Brand mit einer Toten in Niederösterreich: Prozess am Dienstag

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden

Der Brand in einem Mehrparteienhaus in Traisen (Bezirk Lilienfeld) mit einer Toten und mehreren Verletzten von Ende Oktober des Vorjahres hat in der kommenden Woche ein juristisches Nachspiel. Am Landesgericht St. Pölten wegen Begehung einer mit Strafe bedrohten Handlung im Zustand voller Berauschung verantworten muss sich ein 39-jähriger Bewohner des Objekts. Vom ihm angezündete Kerzen sollen nach Angaben von Gerichtssprecherin Birgit Eisenmagen das Feuer verursacht haben.

Kerzen lösten Feuer aus

Laut Eisenmagen war der Beschuldigte eingeschlafen, als die Kerzen noch gebrannt hatten. Der 39-Jährige sei zu diesem Zeitpunkt „durch Medikamente schwer beeinträchtigt“ gewesen, wurde betont. Die Kerzen lösten schließlich in der Nacht auf den 30. Oktober 2021 Flammen in dem Objekt mit 36 Einheiten aus und machten das Gebäude unbewohnbar.