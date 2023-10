Wieder Niederlage für WKStA: Freispruch für Ex-Landesrätin in NÖ

Den Beschuldigten sei bewusst gewesen, dass die Voraussetzungen für eine finanzielle Unterstützung nicht vorgelegen seien, sagte die Vertreterin der Anklagebehörde im Eröffnungsvortrag. Dabei nannte die Oberstaatsanwältin etwa, dass das Projekt zu Erwerbszwecken gedient habe, weiters stelle sich die Frage, ob eine Sportstätte vorliege - „von den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit ganz zu schweigen“.

"Sehr lückenhaft"

Anhand der Unterlagen ergebe sich, dass das Projekt „von Anfang an auf tönernen Füßen gestanden“ sei, sagte die Oberstaatsanwältin. Den Businessplan - ohne Auflistung von Personalkosten - bezeichnete sie als „sehr lückenhaft“. Die beiden inzwischen pensionierten Beamten sollen laut Anklage in die Erstellung des Antrages für die Landesregierungssitzung am 27. April 2010, in der der Förderbeschluss fiel, involviert gewesen sein. Einer der beiden soll mehrere Teilzahlungen freigegeben haben.

Die Verteidigerin von Bohuslav erklärte, dass die Vergabe der Förderung des Landes korrekt abgelaufen sei, und beantragte einen Freispruch. Der Rechtsanwalt des 74-Jährigen betonte, sein Mandant habe „pflichtgemäß gehandelt“. Der Verteidiger des 68-Jährigen zeigte sich „mehr als verwundert“, dass es nach Freisprüchen in einem Verfahren zur Causa Multiversum in Wien zu dem Prozess in St. Pölten gekommen sei: „Eine Anklage, die auf derart schwachen Füßen steht, habe ich schon lange nicht mehr erlebt.“

Ex-Landesrätin wies Schuld von sich

Bohuslav betonte in ihrer Einvernahme, dass die Sportabteilung für die inhaltliche Prüfung der Unterlagen und Fördervoraussetzungen zuständig gewesen sei. Sie selbst sei in die Details nicht eingebunden gewesen. „Wenn Bund und Land prüfen und zu dem Entschluss kommen, das ist ein förderwürdiges Projekt, dann ist für mich alles klar“, erklärte die ehemalige Politikerin. „Ich wüsste nicht, was ich falsch gemacht habe.“