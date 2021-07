Bezirk St. Pölten: Mopedfahrer von Alkolenker erfasst

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ein 17 Jahre alter Mopedfahrer ist am Donnerstagabend an einer Kreuzung in Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) von einem nachkommenden Pkw erfasst worden.

Der verletzte Jugendliche wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Ein Alkotest bescheinigte dem 46-jährigen Autolenker laut Polizei 1,2 Promille. Dem Mann aus dem Bezirk Melk wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und die Bezirkshauptmannschaft werden folgen.