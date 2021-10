Baustellen-Diebstahl in St. Pölten: Klomuschel entwendet

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Auf eher unübliches Diebesgut hatten es unbekannte Täter zwischen 30. September und 4. Oktober im St. Pöltner Stadtgebiet abgesehen.

Auf einer Baustelle wurden gerade Innenarbeiten durchgeführt, als Arbeiter bemerkten, dass ein bereits montierter Unterbau einer WC-Anlage fehlte. Auch ein Waschbecken ließen die Diebe mitgehen. Die genaue Schadenshöhe ist laut Stadtpolizeikommando unbekannt.

Equipment im Wert von 15.000 Euro gestohlen

Genau bekannt ist hingegen die Schadenssumme nach einem Diebstahl, der am Hauptbahnhof St. Pölten gemeldet wurde. Vergangenen Montag war ein 45-Jähriger mit dem Zug von Wien auf dem Weg nach Salzburg.

Als er nach einem kurzen Nickerchen in St. Pölten wieder aufwachte, war seine Fototasche verschwunden. Darin befand sich Kameraequipment im Wert von rund 15.000 Euro. Nach den unbekannten Tätern wird gesucht.

Taschendiebe in der Innenstadt

Auch in der St. Pöltner Innenstadt kam es in den vergangenen Tagen zu einem Diebstahl. Am Dienstagnachmittag kamen einer 43-Jährigen drei Jugendliche entgegen, die herumtollten und sich gegenseitig anrempelten.

Im Vorbeigehen stieß einer der - laut Angaben der Frau - 13 bis 16 Jahre alten Burschen gegen sie. Anfangs schenkte die Frau diesem Rempler keine Bedeutung. Als sie später aber entdeckte, dass ihr Ausweis-Etui mit Personalausweis und 20 Euro Bargeld fehlte, kam ihr diese Situation komisch vor. Sie erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt gegen unbekannte Täter.