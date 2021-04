Autofahrer fassungslos: Pickerl-Streit mit Behörde dauerte elf Monate

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es war am 26. Mai 2020, als die Polizei in der Linzer Straße in St. Pölten einen Autofahrer aus dem Verkehr winkte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fiel den Beamten auf, dass die Gültigkeit der Plakette (Lochung 12/2019) bereits abgelaufen war. Strafe: 70 Euro.

Da half auch der Einwand des Mostviertlers nichts, dass er gar nichts Unrechtes getan hatte.

Pandemie sorgte für Aufschub

Denn zu diesem Zeitpunkt war eigentlich längst bekannt, dass die Pickerlüberprüfung nach einem Entschluss des Nationalrat erst bis 31. Mai 2020 fällig gewesen wäre. Die Corona-Pandemie hatte zu dieser Ausnahmesituation geführt. „Somit hätte mein Mandant eigentlich noch fünf Tage Zeit gehabt, sich eine neue Plakette ausstellen zu lassen“, berichtet die St. Pöltner Rechtsanwältin Andrea Schmidt.