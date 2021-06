Acht Jahre Haft für Pflegemutter, weil sie Kind fast verhungern ließ

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Es war eine Pädagogin in einer Volksschule, die den Fall ins Rollen brachte und damit einem Kind vermutlich das Leben rettete: Die heute neunjährige Sophia (Name geändert, Anm.) war eineinhalb Jahre alt, als sie in die Obhut einer Pflegefamilie im Mostviertel kam. Damals wog das Kind rund 12 Kilogramm. Als der Pflegemutter das Kind acht Jahre später abgenommen wurde, brachte es 13 Kilo auf die Waage.

Jahrelang war niemandem das Martyrium der Kleinen aufgefallen. Weder einer Ärztin, die das Kind wegen Hautproblemen ein Jahr lang behandelt hatte, noch den Familienbetreuerinnen, die nur einen Hausbesuch ohne vorherige Ankündigung durchgeführt haben sollen.