82-jährige Radfahrerin von Lkw im Bezirk St. Pölten-Land erfasst

Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten lenkte am Mittwoch einen Lkw auf dem Marktplatz durch das Ortsgebiet von Markersdorf an der Pielach.

Radfahrerin übersehen

An einer Baustellenampel hielt er an. Beim Aufleuchten des Grünlichtes setzte er sein Fahrzeug in Bewegung, übersah dabei aber eine rechts vor ihm stehende 82-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk St. Pölten auf ihrem E-Bike. Sie wurde vom Lkw erfasst und zu Boden gestoßen.