76.000 Euro weg: Falsche Polizisten brachten Seniorin um Erspartes

Auch wenn die Exekutive regelmäßig warnt und informiert - fast täglich werden Menschen in Österreich Opfer von Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben.

"Bringen Sie ihr Geld in Sicherheit"

Auch eine 81-Jährige aus dem Pielachtal ging dieser Tage einer Bande auf dem Leim. Die Unbekannten riefen spätnachts am Festnetztelefon der betagten Frau an und gaben sich als Interpol-Beamte aus. Sie warnten die Pensionist, dass Einbrecher in Rabenstein im Bezirk St. Pölten unterwegs seien und sie deshalb ihr Geld in Sicherheit bringen solle.

Die Frau kam dem Aufruf tatsächlich nach. Als zwei Stunden später zwei Männer erschienen, gab sie ihnen nicht nur Geld, sondern auch Goldbarren und Schmuck mit einem Wert von rund 76.000 Euro.

Ermittlungen

Nachdem die beiden falschen Polizisten verschwunden waren, dauert es noch zwei Stunden, bis der Seniorin bewusst wurde, dass sie einen Fehler begangen hatte. Da waren die Täter, bei denen es sich vermutlich um Südländer handeln dürfte allerdings längst schon über alle Berge.

Sachdienliche Hinweise werden an jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: