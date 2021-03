66-Jähriger soll Familienmitglieder mehrfach vergewaltigt haben

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ein Mostviertler muss sich am 8. April u.a. wegen zahlreicher Sexualdelikte am Landesgericht St. Pölten verantworten. Dem Mann wird etwa Vergewaltigung in mehreren Fällen vorgeworfen, sagte Leopold Bien, der Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Dienstag auf APA-Anfrage.

Der Fall des 66-Jährigen hatte 2019 für Aufsehen gesorgt, weil auch wegen Mordverdachts ermittelt worden war. In diesem Zusammenhang hatte es Grabungen auf mehreren Grundstücken gegeben.

Mordverdacht lösten Ermittlungen aus

Im Raum war damals gestanden, dass der Beschuldigte seine Partnerin in den 1980er-Jahren getötet haben könnte. Nach der Leiche der Frau war bei den Grabungen in Niederösterreich gesucht worden, verdächtige Entdeckungen blieben allerdings aus.