Schrecklicher Verdacht: 72-Jähriger soll Frau vergewaltigt haben

Herr L. hat noch große Pläne. Der 72-Jährige würde gerne eine Fahrschule eröffnen, doch daraus wird vorerst nichts. Der Pensionist befindet sich in U-Haft, er soll im Vorjahr eine Frau vergewaltigt haben.

Einseitige "Liebe"

Kennengelernt hatte er das spätere Opfer in einem Bordell in Wien. L. soll sich laut Staatsanwalt in die Spanierin verliebt haben. Es war, so sind sich mittlerweile aber alle einig, nur eine einseitige Liebe.