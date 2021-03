52-Jähriger aus dem Bezirk St. Pölten im eigenen Garten erschlagen

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ein 52-Jähriger ist am Sonntag in Traismauer (Bezirk St. Pölten) in seinem eigenen Garten von einem umstürzenden Baum erschlagen worden.

Der Baum war durch eine heftige Sturmböe entwurzelt worden, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Montag einen entsprechenden Onlinebericht der NÖN ("Niederösterreichische Nachrichten"). Der Mann starb an Ort und Stelle. Ein angeforderter Notarzthubschrauber kam nicht zum Einsatz.