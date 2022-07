46 Flüchtlinge im Bezirk St. Pölten aufgegriffen

Insgesamt 46 männliche Flüchtlinge sind am Dienstagabend an der Westautobahn (A1) im Bezirk St. Pölten aufgegriffen worden. Einen entsprechenden "Heute"-Onlinebericht bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch auf Anfrage. Asylanträge wurden gestellt. Bei den Aufgegriffenen handelte es sich um Personen aus Indien, Bangladesch und Pakistan.

Entdeckt worden waren die Männer laut Polizeisprecher Stefan Loidl im Raum Pyhra. Einsatzort sei ein aufgelassener Autobahnrastplatz gewesen.

