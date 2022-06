Asyl: Deutlich mehr Flüchtlinge in Österreich und Europa

Anstiege gibt es auch auf den unterschiedlichen Routen dem Papier zu Folge. In Zypern gab es heuer ein Plus von 108 Prozent an Aufgriffen, in Griechenland von plus 35 Prozent. Dort wird allerdings in dem Papier auch ein weiterhin restriktives Grenzmanagement hervorgehoben.

Gut 106.000 Aufgriffe wurden in der Balkan-Region verzeichnet, wobei hier auch Kroatien und Ungarn mitgezählt werden. Das ist ein Zuwachs von 24 Prozent. Aufhältig sind in Griechenland und der Balkan-Region etwa 40.000 bis 45.000 Flüchtlinge.

In Italien beträgt das Plus 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In Spanien sind es 22 Prozent. In absoluten Zahlen handelt es sich dabei aber nur um knapp 21.900 bzw. 13.600 Personen.