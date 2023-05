3.200 Bürger wehren sich gegen neues Rewe-Lager in St. Pölten

Damit wollen die Gegner nun von ihrem Initiativantragsrecht Gebrauch machen und ihr Anliegen auf die Tagesordnung des Gemeinderats bringen.

Appell an Politik

Sie wollen die Politik überzeugen, das betroffene Grundstück umzuwidmen, womit der Bau verhindert werden könnte. Konkret halte sich die Stadt St. Pölten laut den Gegner nämlich nicht an das niederösterreichische Raumordnungsgesetz: Das künftige Bauareal in St. Georgen hätte „aufgrund des fehlenden Hochwasserschutzes längst in Grünland rückgewidmet werden müssen“, argumentieren die Aktivisten.

In den kommenden vier Wochen wird nun die Gültigkeit der Unterschriften durch die Stadtwahlbehörde geprüft. Da für einen Antrag 600 Stimmen nötig sind, dürfte das Anliegen bereits in der Gemeinderatssitzung am 26. Juni Thema sein. Bis dahin möchte die Initiative noch das Gespräch mit allen Parteien suchen.

