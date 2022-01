Ausreißer konnten die Polizisten keine entdecken. "Bisher läuft es sehr gut, die Leute zeigen ihre Nachweise bereitwillig", bestätigte auch eine Mitarbeiterin, die am Eingang des Geschäfts Kontrollen durchführte, die Kooperationsbereitschaft der Kunden. "Ich finde die Kontrollen zu hundert Prozent in Ordnung", meinte auch eine Kundin.

Von "mühsam" bis "völlig in Ordnung"

Anders sah dies eine Dame in einem weiteren Bekleidungsgeschäft in einem Kaufhaus der Innenstadt. "Ich gehe nicht wieder Shoppen. Durch die ständigen Kontrollen geht das ganze Erlebnis verloren. Das ist mir zu mühsam, ich werde von nun an wieder online einkaufen", zeigte sich die Kundin genervt. Obwohl in diesem Laden der Immunisierungs-Status erst an der Kasse geprüft wird, entdeckten die Beamten niemanden ohne Nachweis.

Laufende Kontrollen gab es auch in den Lokalen der Landeshauptstadt. "Völlig in Ordnung", wie eine Besucherin eines Kaffeehauses am Rathausplatz fand. "Es ist zwar für alle Beteiligten viel Arbeit, aber es ist wichtig, gegen die Schummler vorzugehen."