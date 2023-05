1.100 Athleten schwitzten beim 20. Triathlon in St. Pölten

Der Triathlon in der Landeshauptstadt hat bereits eine 20 Jahre lange Tradition. Hunderte Zuschauer hatten sich auch heuer wieder an der Strecke und im Start-Ziel-Gelände versammelt und den Sportlern ordentlich eingeheizt. Dabei war auch Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ): „Meinen größten Respekt an alle Athletinnen und Athleten die heute am Start waren. Tolle Leistungen wurden gezeigt“, so Stadler. „Ein großes Danke geht an die Organisatoren und die vielen Helferinnen und Helfer, die dieses Event in St. Pölten möglich machen“.

Ladies first

„Ladies first“ war heuer erstmals das Motto beim größten Triathlon-Event Niederösterreichs. Die Profi-Frauen eröffneten das Rennen mit dem Schwimmen im Viehofner und im Ratzersdorfer See. Zwanzig Minuten später folgten die Profis der Herren. Lokalmatador Michael Weiss belegte bei seinem zehnten Start in St. Pölten Rang 10.