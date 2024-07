Sanierung in Stockerau: Warum der Gemeindebau noch nicht Geschichte ist

Ganz klar, dass die Mieter bei derart umfassenden Arbeiten vorübergehend ausziehen mussten. Sie kamen bei ihrem Familien unter oder in einer Ausweichwohnung der Gemeinde. Problem war das für sämtliche Bewohner aber keines; zu groß war die Vorfreude auf eine generalsanierte Wohnung. Bis auf einen Fenstertausch war am Lindenhof seit seiner Erbauung 1952 nämlich nichts mehr gemacht worden. Zum Teil befanden sich auch die Sanitäranlagen noch auf den Gebäudegängen.

„Wir nehmen rund 8,4 Millionen Euro für die Sanierung in die Hand. Mit den Förderungen des Landes ist das aber machbar“, sagt Dummer. Wobei der Lindenhof erst der Anfang ist: Die Stadt unterhält insgesamt 15 Gemeindewohnbauten, bis auf den sogenannten Lenauhof sind bei allen Renovierungsarbeiten – zum Teil mit Berücksichtigung von Denkmalschutzauflagen – nötig. Eine Mammutaufgabe, die sich für den Stadtrat aber nicht mehr aufschieben lässt.

„Eine Gemeinde kann alle 20 Jahre um Unterstützung bei der Sanierung von Gemeindewohnungen ansuchen. Die SPÖ hätte diese Förderungen in Anspruch nehmen können“, sagt Dummer. Seit 2019 sitzt die ÖVP am politischen Ruder, zuvor war Stockerau als einstige Arbeiterstadt stets von der SPÖ regiert worden.

Wien als Vorbild

Was auch erklärt, weshalb sich in der Stadt großvolumige Gemeindewohnbauten finden, wie man sie aus Wien kennt. Dort erlebte der soziale Wohnbau in der Ersten Republik seine Blüte; die damalige Weltstadt platzte schon um die Jahrhundertwende aus allen Nähten, zu viele Menschen aus den Kronländern suchten im Herzen des Kaiserreiches ihr Glück. Was dazu führte, dass vor allem in der Arbeiterschicht unmenschliche Wohnbedingungen herrschten.

Dennoch sollte es bis 1925 dauern, bis der erste Gemeindebau der Stadt, der Metzleinstalerhof, bezugsfertig war. In diesem Jahr entstand auch in Stockerau mit dem bereits erwähnten Lenauhof das erste kommunale Wohngebäude. Zudem war Stockerau die erste Stadt außerhalb Wiens, die über eine Wohnbausteuer verfügte. Die „Luxusabgabe“ der Reichen machte die Verwirklichung der Wohnbaupläne erst möglich.