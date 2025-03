S4-Ausbau startet: Vier harte Jahre für die Autolenker

Auf Autofahrer kommen in den nächsten Jahren auf der Mattersburger-Schnellstraße S4 herausfordernde Zeiten zu. Nach einer Reihe schwerer Frontalzusammenstöße mit gleich sechs Todesopfern im Jahr 2023 wurde zur Entschärfung des 14 Kilometer langen Straßenstücks zwischen Wiener Neustadt und Mattersburg eine temporäre Mitteltrennwand aufgestellt.

242 Millionen Euro für mehr Sicherheit

Mit dem Sicherheitsausbau der S4 zwischen dem Knoten Mattersburg und Wiener Neustadt startet die Asfinag "eines der wichtigsten Verkehrssicherheitsprojekte in Niederösterreich und dem Burgenland“, hieß es am Mittwoch im Zuge des Baustarts in Wiener Neustadt.

Für 242 Millionen Euro werden von Lanzenkirchen bis Mattersburg eine zweite Richtungsfahrbahn, eine bauliche Mitteltrennung und ein Pannenstreifen gebaut. Die Fertigstellung ist für Ende 2029 geplant. Das ambitionierte Ziel der Planer: Die Bauarbeiten sollen für Verkehrsteilnehmer keine Einschränkungen mit sich bringen.

Eine bereits umgesetzte Sofortmaßnahme ermöglicht wechselweise zwei beziehungsweise einen Fahrstreifen, "sicher getrennt durch eine Betonleitwand. Die bauliche Mitteltrennung wird das Risiko von Frontalzusammenstößen erheblich reduzieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten“, meint Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl bei der Präsentation des Projekts. Diese Sofortmaßnahmen, sagt Hufnagl, hätten 2023 auch bereits Wirkung gezeigt. Seit der Errichtung der temporären Mitteltrennwand habe es keinen tödlichen Unfall mehr gegeben.