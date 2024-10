Rücktritt: Neunkirchner Bürgermeister Herbert Osterbauer hört auf

Mit 66 Jahren ist Schluss. Neunkirchens Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) hat am Freitag, wenig überraschend, das Ende seiner politischen Tätigkeit bekannt gegeben. In seine politischen Fußstapfen könnte eine Frau treten.

Osterbauers Schritt war für Insider absehbar. Er hatte in den vergangenen Jahren gesundheitlich einige schwere Rückschläge zu verkraften. Vor einigen Jahren wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert. Zuletzt musste ihm vor einigen Wochen nach akuten Problemen die Gallenblase entfernt werden.

Rathaus informiert

Diese Umstände haben ihn dazu bewegt, vor der anstehenden Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2025 den Weg freizumachen. Am Freitag hatte Osterbauer zunächst die Belegschaft im Rathaus über seinen Schritt informiert und zu Mittag vor Journalisten eine persönliche Erklärung abgegeben. "Ich muss im Interesse meiner Gesundheit aufhören. leider geht es nicht mehr", so Osterbauer.

Die "Grunderkrankung Parkinson" sei schlimmer geworden. Besonders spüre er dies beim Sprechen und Schreiben. "Ich nehme täglich 17 Tabletten. Noch einmal in eine Wahl zu gehen, schaffe ich nicht", erklärt Osterbauer.