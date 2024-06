"Zeichen der Wertschätzung": Neunkirchen steckte Mikl-Leitner den Ehrenring an

Für Bürgermeister Herbert Osterbauer ist es der Ausdruck "unserer besonderen Wertschätzung und ein Dank für dein Verständnis, deine Weitsicht, Zuversicht und deine Unterstützung in das Wachstum und die Erweiterung Neunkirchens.“ Wer mit offenen Augen durch diese Stadt gehe, könne ganz genau sehen, "was wir – die Stadt und das Land gemeinsam – alles geschaffen haben.“

Wie Mikl-Leitner im Rahmen des Festaktes erklärte, sei der Ehrenring sei ein "Symbol für all das, was Stadt und Land gemeinsam umsetzen konnten.“ Die Stadt Neunkirchen zähle in den vergangenen 30 Jahren knapp 25 Prozent mehr Bürgerinnen und Bürger, darum habe man in den letzten Jahren gemeinsam zahlreiche infrastrukturelle Maßnahmen gesetzt.

Genannt wurden dabei der Zubau für die Volksschule Mühlfeld-Neunkirchen mit einer Gesamtinvestition von sieben Millionen Euro, der Neubau des Feuerwehrhauses, die Fußgänger- und Radwegunterführung Flatzerstraße mit einem Invest von zwei Millionen Euro, der Kindergarten Nestroystraße, der um sieben Millionen Euro neu gebaut wird und zahlreiche andere Projekte.