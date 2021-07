Rudolf Silvan: „Mehr auf Gewerkschafter hören“

Ein richtiger Quereinsteiger war Rudolf Silvan (53) aus Brunn am Gebirge nicht gewesen, als ihn im Jahr 2019 Landesparteichef Franz Schnabl als SPÖ-Spitzenkandidat in das Team holte. Er war davor bereits in der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) verankert gewesen. Dennoch war für ihn der Einzug ins Parlament eine neue Welt. „Am Anfang habe ich Respekt gehabt, wie ich ins Parlament gekommen bin. Als Amateurpolitiker aus der FSG ist das schon etwas Besonderes. Ich habe mich dann aber rasch eingearbeitet“, sagt er.

Dennoch hat er einen etwas anderen Zugang wie so mancher Berufspolitiker. Im Parlament kommt ihm manchmal alles etwas „theoretisch vor“. Da käme ihm zugute, „dass ich aus der Praxis komme“. Vor seinem Einstieg in die Politik war Landessekretär der Gewerkschaft Bau-Holz gewesen.