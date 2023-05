Rotes Kreuz NÖ ist „Familienfreundlicher Arbeitgeber“

„Als Rotkreuz-Bewegung wollen wir Anlaufstelle für Menschen in Not und sozial Schwache sein“, meint Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Das setzt aber ein funktionierendes internes Gefüge voraus. Wesentliche Voraussetzung sind dabei motivierte, engagierte und begeisterte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Mensch steht für uns also in jeder Hinsicht im Mittelpunkt.“

Verleihung

Entgegennehmen konnte Schmoll das staatliche Gütezeichen „Familienfreundlicher Betrieb“ am 10. Mai von Bundesministerin Susanne Raab im Palais Berg in Wien. In einem Auditierungsprozess musste das Rote Kreuz Niederösterreich detailliert seine Maßnahmen wie auch die Planung für zukünftige Prozesse darlegen.