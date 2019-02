„Aïda wagt sich in die Bundesländer“, hat der KURIER vergangenes Wochenende getitelt. Die süßen Verführungen der familiengeführten Kaffee-Konditorei, die bis kurzem ausschließlich den Wienern vorbehalten waren, sollen noch im heurigen Jahr Niederösterreich erobern.

In Wiener Neustadt brodelte bereits seit Wochen die Gerüchteküche. Angeblich sei Aïda auf intensiver Immobiliensuche für einen geeigneten Standort. „Stimmt“, lüftet Unternehmenssprecher Stefan Ratzenberger das bisher gut gehütete Geheimnis. Nicht nur in Wiener Neustadt wird es schon bald Punschkrapfen, Torten, Apfelstrudel, Macarons oder Cremeschnitten geben. Auch in der Landeshauptstadt St. Pölten und in Amstetten ist man in intensiven Verhandlungen für neue Standorte. „In diesen drei Städten gibt es bereits ganz konkrete Vorstellungen. Wir hoffen auf einen baldigen Abschluss der Gespräche“, erklärt Ratzenberger.

Nachdem Aïda drei Shop-Konzepte mit verschiedenen Geschäftsgrößen und unterschiedlichem Warensortiment anbietet, stehen beispielsweise in Wiener Neustadt oder St. Pölten auch jeweils zwei Standorte zur Diskussion. „Die ganz kleinen Shops basieren hauptsächlich auf dem Take-away-Prinzip. Die mittlere Größe sind Standorte in denen auch Frühstück und warme Speisen angeboten werden und der größte Shop ist eine vollwertige Kaffee-Konditorei mit dem gesamten Sortiment und Verkaufspult“, erklärt Ratzenberger. In der Wiener Neustädter und St. Pöltner Innenstadt sucht Aïda einen Platz für ein vollwertiges Angebot, während Bahnhöfe oder Einkaufszentren wie der Fischapark in Wiener Neustadt eher als Standorte für ein kleines Verkaufslokal angedacht sind.