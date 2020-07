Ron Glaser ist die Stimme des Kings

Er ist der beste Elvis-Interpret Europas (Gewinner European Elvis Festival 2016 in Bad Nauheim in Deutschland, wo Elvis einst stationiert war). Und als dieser trat er 2019 erstmals in Tupelo beim Elvis-Festival auf. Das Publikum sei zunächst verwundert gewesen, weil er sich nicht in die obligate Elvis-Verkleidung geworfen hatte. „Dort geht es um die Illusion, dass Elvis auf der Bühne steht. Und dann kam ich mit meinen langen Haaren, in einem Jeansanzug. Aber nach zwei Sekunden hatte ich das Publikum mit meiner Stimme.“

Heuer wären viele Auftritte in Amerika geplant gewesen: „Am 10. August sollte ich zum Beispiel in Orpheum von Memphis spielen“, sagt Glaser. Dass er auch in Übersee für seine Elvis-Stimme geschätzt wird, verdankt er seiner „Ausbildung“. „Singen habe ich mir selbst von Elvis gelernt, da habe ich so lange geübt, bis ich alle Noten getroffen habe. Ich höre seit 30 Jahren Elvis Presley, das ist schon eine Ausbildung, die Technik, die man von ihm lernen kann, ist Gold wert“, ist sich der Kremser sicher.

Als Musiker schlüpft er aber in verschiedene Rollen – so sitzt er etwa bei der Rock ’n’ Roll Band The Ridin’ Dudes hinter dem Schlagzeug. Elvis steht aber für ihn an erster Stelle: „Seine Stimme am Leben zu erhalten, dafür stehe ich und brenne ich.“ Seit er ihn mit fünf Jahren das erste Mal gehört habe, sei Elvis eine „Herzensangelegenheit, ein Glücksbringer in jeder Hinsicht, durch den ich viel Schönes erlebt habe“, wie Glaser betont.