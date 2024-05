Rockige Niederösterreicherin will als "Engerl" die große Chance nutzen

Egal, auf welcher Bühne Kerstin Schmidt auch steht, es geht die Post ab. Vergangenen Freitag stand sie plötzlich mit ihrer steirischen Knöpferlharmonika auf der Zeltfestbühne der Feuerwehr ihres Heimatorts Biberbach , um für Action zu sorgen. Und wohl auch, um noch etliche Fans zu ködern. Denn am morgigen Freitagabend gehts für die 23-Jährige auf einer ganz anderen Bühne rund. Das Energiebündel ist eine von neun Finalistinnen in der ORF-Show "Die große Chance“ (DGC).

Im Mostviertel und vor allem in ihrem Heimatort Biberbach ist der Auftritt der Hobbymusikerin jedenfalls Tagesgespräch. Vor allem ihre Coolness im Semifinale, als sie trotz Pannen bei der Tonanlage einfach den Hit „Tür an Tür mit Alice“ weiter ins begeisterte Publikum schmetterte, zeugte von Selbstbewusstsein und Können. „Live is life, das Beste draus gemacht“ kommentierte sie gegenüber Moderator Andi Knoll gut gelaunt die Situation, um dann "auf ein Stamperl“ hinter der Bühne zu verschwinden. Das TV-Publikumsvoting honorierte die Top-Unterhaltung mit der Wahl ins Finale.