Ringen um einen Sozialplan rund um Mayr-Melnhof-Schließung

Für die Rax-Region war es ein Schock, als Anfang September die Schließung der Kartonproduktion in Hirschwang seitens der Mayr-Melnhof-Gruppe verkündet wurde. An die 150 Mitarbeiter sind davon betroffen. Derzeit wird mit dem Betriebsrat über den genauen Zeitpunkt der Schließung und über einen Sozialplan verhandelt. Ein erster Entwurf der Firmenführung wurde seitens der Gewerkschaft abgelehnt, so Betriebsratsvorsitzender Wolfgang Reiter.

„Ein erster Sozialplanentwurf wird seitens der Gewerkschaft und dem Betriebsrat derzeit ausgearbeitet. Der erste Entwurf seitens der Eigentümer ist für die Arbeitnehmervertreter nicht akzeptabel. Unser oberstes Ziel ist es, für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Bestmögliche herauszuholen, was sie sich auch redlich verdient haben“, sagte Reiter bei einem Treffen mit SPÖ-Landtagmandatar Christian Samwald.