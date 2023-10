Befeuerung von "Hasskampagnen": Riedl über Mikl-Leitner

"Wesentlich ist, dass in meinen Fall alle Vorgänge transparent abgelaufen sind, der Gemeinderat stets die vollen lnformationen hatte und ich in absolut keiner Weise gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen habe", hielt Riedl fest. Der ÖVP-Politiker hat seine Funktion als Gemeindebund-Präsident ruhend gestellt. Auf die Frage, ob er dieses Amt niederlegen werde, meinte er: "Mir ist wichtig, dass ich all diese Lügengeschichten aufklären kann. Erst danach werde ich entscheiden, was ich tun werde."