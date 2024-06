Retourkutsche? Langjährige SPÖ-Chefin wechselt ins Lager der ÖVP

Politische Überraschungen gibt es in der Marktgemeinde Lichtenwörth bei Wiener Neustadt am laufenden Band.

Wie ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag am Mittwoch via Facebook bekannt gegeben hat, wird die langjährige SPÖ-Parteichefin und Gemeinderätin, Helga Marquart, in sein eigenes Lager wechseln. Marquart war 2022 nach einem internen Streit überraschend zurückgetreten.

Sie hat nun angekündigt, bei der Gemeinderatswahl 2025 "parteilos“ auf der Liste von ÖVP-Bürgermeister Zusag zu kandidieren, berichtete auch die NÖN.