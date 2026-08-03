Millionenprojekt haucht der Url bei Amstetten neues Leben ein

Extremes Niedrigwasser ist derzeit eine Katastrophe für Fauna und Flora des Url-Flusses bei Amstetten. Als einen kleinen Vorteil können das dagegen die Baufirmen nutzen, die derzeit mit massiven Renaturierungsarbeiten am Ybbs-Zubringer beschäftigt sind. Der in den 1960er-Jahren begradigte und mit Steinufern befestigte Fluss soll auf einem beträchtlichen Abschnitt bei Winkling wieder zum Leben erweckt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Begradigter und befestigter Flusslauf der Url wird renaturiert.

„Wir lassen die Url wieder atmen. Die Renaturierung des rund 700 Meter langen Abschnitts gibt dem Fluss seine natürlichen Freiräume zurück und schafft gleichzeitig einen attraktiven Erholungsraum für die Bevölkerung“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP). Fluss bekommt Dynamik zurück Im Zuge der Maßnahmen wird der Fluss wieder naturnah gestaltet. Flussschlingen mit abwechslungsreichen Flach- und Steilufern entstehen neu und geben dem Gewässer seine natürliche Dynamik zurück. Buchten und tiefe Kolke schaffen unterschiedliche Strömungsverhältnisse und verbessern die Lebensbedingungen für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Ergänzt werden die Maßnahmen durch Totholzstrukturen und Stillgewässer, die als wertvolle Rückzugs- und Fortpflanzungsräume insbesondere für seltene und gefährdete Arten dienen.

„Die Renaturierung stärkt die ökologische Vielfalt des Flusses nachhaltig. Durch die unterschiedlichen Gewässerstrukturen entstehen neue Habitate für Amphibien, Fische, wie den Huchen, und seltene Vögel, wie der Eisvogel. Eine naturnahe Gewässerentwicklung verbindet ökologischen Mehrwert mit einer nachhaltigen Gestaltung unserer Flusslandschaften“, kommentiert die Amstettner ÖVP-Umweltgemeinderätin und Obfrau des Wasserverbandes Ybbs-Unterlauf, Michaela Pfaffeneder, das Projekt. Naturnahe Gewässer seien wichtige Verbündete im Kampf gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Sie verbesserten die Biodiversität und förderten vor allem den Wasserrückhalt, heißt es.