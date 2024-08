Reiswelt feierte Eröffnung: "ÖsterReis" hat ein neues Zuhause

Das erklärte Ziel: Die Verarbeitungskapazitäten fördern. Aber auch Reisfans sollen Einblick in den Anbau und die Verarbeitung des Korns bekommen, und ihren „ÖsterReis“ sowie Nebenprodukte auch gleich mit nach Hause nehmen können.

Ein Erfolgsunternehmen also, dass auch ein entsprechendes „Zuhause“ braucht. Und dieses wurde am vergangenen Sonntag eröffnet: Im Reishof wurden nicht nur Lagerungs-, Verarbeitungs- und Büroräumlichkeiten vereint, sondern auch Vermarktungs- und Verkostungsbereiche verwirklicht.

„Unsere Besucher können den Reis erleben und erhalten Einblicke in die Produktion, vom Feld über das Entspelzen bis hin zum Polieren“, sagt Sandra Neumeyer im KURIER-Gespräch. Und diese läuft wohl völlig anders, als man es sich vorstellen würde; das beginnt schon am Feld, wo der Reis nicht im Wasser, sondern trocken angebaut wird.

Denn die Wässerung der Reisfelder in Asien dient einzig und allein dazu, das Unkraut zu unterdrücken. In Gerasdorf wird das Unkraut hingegen händisch gejätet; Familie und Freunde packen nach wie vor mit an, bis hin zur händischen Verpackung des Produkts. Denn "ÖsterReis" ist und bleibt trotz der steigenden Nachfrage ein Familienunternehmen, das Gregor und Sandra Neumeyer mit zwei Angestellten schupfen.