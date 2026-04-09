Feier in Wiener Neustadt: Regionalsender WNTV wird 30 Jahre

In den Wiener Neustädter Kasematten herrschte am Mittwoch festliche Stimmung, denn der Regionalsender WNTV feierte seinen 30er. Anlässlich des Jubiläums kamen 350 Partnerinnen und Partner aus Wirtschaft, Kunst, Kultur, Medien und Politik zusammen, um der von Bürgermeister Klaus Schneeberger so bezeichneten "Stimme der Region" zu gratulieren.

Auch Bundeskanzler Christian Stocker, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zählten zu den Geburtstagsgästen.

Regionalität und Zusammenhalt

Die Relevanz des Senders für die regionale Berichterstattung und den gemeinschaftlichen Zusammenhalt der Region wurde von Vertreterinnen und Vertretern der Politik besonders herausgestrichen.

"Wenn man das 30. Jubiläum feiert, dann hat man vieles richtig gemacht", ergänzte Bundeskanzler Christian Stocker die Glückwünsche.