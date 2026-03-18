Nicht ohne meine Region: Warum Tourismus Einheimische braucht

Von Gernot Heigl und Michael Pekovics Touristische Angebote werden oft als etwas verstanden, das sich in erster Linie an Gäste richtet. Gerade im ländlichen Raum zeigt sich deutlich: Ohne die regionale Bevölkerung verlieren viele Initiativen an Wirkung – und an Zukunft. Denn Infrastruktur, Veranstaltungen und Freizeitangebote leben davon, dass sie angenommen werden und dass sich die Bevölkerung mit ihnen in einer gewissen Weise identifiziert. Sie entfalten ihren Wert besonders dann, wenn auch jene davon profitieren, die vor Ort leben.

Beispiele finden sich derzeit gleich mehrfach. Während das Hotel Allegria in Stegersbach (Bezirk Güssing) sein Veranstaltungsprogramm bewusst für Gäste und Bevölkerung öffnet – vom Rad-Event bis zum Kabarettabend –, richten sich auch die kostenlosen Führungen rund um den Welttag der Fremdenführer explizit an Einheimische (siehe Artikel unten). Beide Ansätze verfolgen dasselbe Ziel: bekannte Orte neu erlebbar zu machen und zusätzliche Freizeitmöglichkeiten zu schaffen. Volle Kraft voraus Dazu kommen andere Faktoren, wie zum Beispiel im Fall von Stegersbach. Die im Jahr 2024 vom Land übernommene Therme ist zuletzt deutlich präsenter geworden. Einerseits wegen Investitionen in die Infrastruktur, andererseits aber auch dank zahlreicher Events, die für Hotel- und Thermengäste, aber vor allem auch für die Bevölkerung organisiert werden. Unter dem Motto „Monate voller Highlights“ gibt es heuer wieder jede Menge Veranstaltungen. Den Auftakt bildet kommenden Samstag „Losradeln in Stegersbach“. Die rund 45 Kilometer lange Strecke führt durch die Region, die Teilnahme ist kostenlos. Im Anschluss gibt es für alle „Radler“ einen Gratis-Thermeneintritt sowie ab 18 Uhr eine Verkostung mit der Destillerie Puchas aus Kukmirn.