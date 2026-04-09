Ortschef schmeißt nach 21 Jahren hin: Wilde Gerüchte um Nachfolge

Nach 21 Jahren ist Schluss. Manfred Grundtner, ÖVP-Urgestein und amtierender Bürgermeister in der Buckligen-Welt-Gemeinde Hollenthon (Bezirk Wiener Neustadt), zieht einen Schlussstrich. Wie er ankündigt, wird er mit 1. Juli sein Amt als Ortschef zurücklegen. „Man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Für mich ist jetzt der richtige Zeitpunkt“, erklärt Grundtner.

2005 hat er als Gemeinderat mit der kommunalpolitischen Arbeit in seiner Heimatgemeinde begonnen. Von 2010 bis 2014 war er Vize und danach bis heute Bürgermeister. „Es ist keine große Überraschung. Bereits bei der Gemeinderatswahl 2025 war klar, dass ich die Periode nicht mehr fertigmache und zwischendrin übergeben werde“, sagt Grundtner. Was seine Nachfolge anbelangt, ranken sich bereits wildeste Gerüchte. Als aussichtsreichste Kandidatin im Rennen um das Bürgermeisteramt gilt ÖVP-Vizebürgermeisterin Renate Vollnhofer. Sie gilt intern als „fachlich extrem kompetent und engagiert“, was die kommunale Arbeit anbelangt. Allerdings hat die Polizistin parteiintern nicht nur Befürworter. Ihr Ruf als sehr strenge Polizistin eilt der stellvertretenden Kommandantin der Polizeiinspektion Grimmenstein (Bezirk Neunkirchen) voraus.