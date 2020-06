Red-Bull-Erpresser drohte auch mit vergiftetem Whiskas

Der „ Red Bull“-Erpressungsfall hat eine weit größere Dimension als angenommen. Der mutmaßliche Täter, der 47-jährige Georg L. aus Vösendorf im Bezirk Mödling (NÖ), hatte gedroht, die Dosen mit Keimen zu kontaminieren. Der Mann soll auch bei einem zweiten Konzern versucht haben, Millionen zu erbeuten. Beim bekannten Süßigkeiten- und Tierfutter-Erzeuger „ Mars Austria OG“ in Bruck an der Leitha (NÖ) ist im Frühjahr ebenfalls ein Erpresserbrief eingegangen. Der Verfasser drohte damit, vergiftetes Tierfutter in Umlauf zu bringen.

Spezialisten der Spurensicherung haben auf dem Brief die DNA des Red-Bull-Erpressers sichergestellt. Der Verdächtige, der in Salzburg in Untersuchungshaft sitzt, hat die Tat bei einer Einvernahme durch nö. Kriminalbeamte bereits gestanden, bestätigt Chefinspektor Leopold Etz vom nö. Landeskriminalamt.

Als Motiv für die Erpressungen hat Georg L. finanzielle Gründe angegeben. Der verheiratete Familienvater war mit einer Importfirma für Jeans gescheitert und hatte einen Haufen Schulden. Daher dürfte er den Plan gefasst haben, von potenten Konzernen Geld zu erpressen. In einem ersten Schreiben im Februar wurden von Red Bull 3,6 Millionen Euro gefordert. Für den Fall, dass der Energydrink-Hersteller nicht zahle, sollten mit Keimen verunreinigte Dosen in den Handel gebracht werden, so die Drohung.