Razzia im Weinviertel: 13 illegale Arbeitnehmer abgeschoben

Die Finanzpolizei nahm die Ermittlungen in diesem Fall nach einer Anzeige auf, die am 1. Februar in einer Razzia bei dem Landwirtschaftsbetrieb mündete. Acht Finanzpolizisten – unterstützt durch sechs Polizisten – entdeckten in der Lagerhalle des Betriebs 13 Personen, die gerade damit beschäftigt waren, Mohnkapseln händisch zu entleeren.

Ein Dienstnehmer versuchte zu Beginn der Kontrolle erfolglos zu flüchten. Das rief umso mehr Skepsis bei der Finanzpolizei hervor, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Den Mohnbauern erwarten nun hohe Strafen und eine Betriebsprüfung, seine illegalen Arbeiter werden abgeschoben.