Runder Geburtstag: Rax-Seilbahn brachte Aufschwung in die Region

Als am 9. Juni 1926 mit der Rax-Seilbahn die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs eröffnet wurde, ahnte damals noch niemand, dass bald die Hautevolee in Scharen nach Reichenau pilgern wird. Mit der Bahn begann der touristische und kulturelle Aufschwung am Fuße der Rax. Heute fahren fast 200.000 Gäste pro Jahr gemütlich mit der Seilbahn auf den 2.007 Meter hohen Berg.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK Filzwieser Michael Duscher (NÖ Werbung), Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Geschäftsführer Bernd Scharfegger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) und Franz Hörl (Obmann WKO-Seilbahn-Fachverband).

Angst vor Unwettern Das 100-jährige Jubiläum der Seilbahn wurde am Dienstag gebührend gefeiert. Wegen der angesagten Gewitter nicht wie ursprünglich geplant am Berg, sondern sicher und vor den Unwettern geschützt bei einem Empfang im Schloss Reichenau. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, betonten die Bedeutung einer derart wichtigen Tourismuseinrichtung für die Entwicklung der Region.

Die Rax sei „einer der schönsten Berge Niederösterreichs und Sehnsuchtsort für Generationen von Wanderern, Naturfreunden und Erholungssuchenden“, erklärte Mikl-Leitner im Zuge der Feierlichkeiten. Touristisches Erfolgsmodell Dass dieses Bergerlebnis für so viele Menschen möglich sei, verdanke man dieser außergewöhnlichen Pionierleistung. Die Seilbahn habe bei ihrer Eröffnung im Jahr 1926 neue Maßstäbe gesetzt und gelte bis heute als technisches und touristisches Erfolgsmodell. „Die Rax-Seilbahn verbindet Menschen mit der Natur und Tradition mit Zukunft. Und heute steht sie für Innovation, Nachhaltigkeit und moderne Mobilität“, so Mikl-Leitner. Besonders würdigte die Landeshauptfrau die Leistungen der Familie Scharfegger, die die touristische Entwicklung der Region mit der Bahn und ihren Betrieben seit mittlerweile 50 Jahren maßgeblich präge.