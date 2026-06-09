Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
100 Jahre

Runder Geburtstag: Rax-Seilbahn brachte Aufschwung in die Region

Am Dienstag wurde das 100-jährige Jubiläum mit einem Festakt gefeiert.
Patrick Wammerl
09.06.2026, 16:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine grüne Seilbahngondel fährt über bewaldete Berghänge mit weitem Blick ins Tal und auf umliegende Berge.

Als am 9. Juni 1926 mit der Rax-Seilbahn die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs eröffnet wurde, ahnte damals noch niemand, dass bald die Hautevolee in Scharen nach Reichenau pilgern wird.

Mit der Bahn begann der touristische und kulturelle Aufschwung am Fuße der Rax. Heute fahren fast 200.000 Gäste pro Jahr gemütlich mit der Seilbahn auf den 2.007 Meter hohen Berg.

Seit 100 Jahren auf die Rax: Mit der Seilbahn in luftige Höhen
Michael Duscher (NÖ Werbung), Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Geschäftsführer Bernd Scharfegger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) und Franz Hörl (Obmann WKO-Seilbahn-Fachverband).

Michael Duscher (NÖ Werbung), Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Geschäftsführer Bernd Scharfegger, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Astrid Steharnig-Staudinger (Österreich Werbung) und Franz Hörl (Obmann WKO-Seilbahn-Fachverband).

Angst vor Unwettern

Das 100-jährige Jubiläum der Seilbahn wurde am Dienstag gebührend gefeiert. Wegen der angesagten Gewitter nicht wie ursprünglich geplant am Berg, sondern sicher und vor den Unwettern geschützt bei einem Empfang im Schloss Reichenau.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Staatssekretärin Elisabeth Zehetner und Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung, betonten die Bedeutung einer derart wichtigen Tourismuseinrichtung für die Entwicklung der Region.

Der Aufstieg der Rax: Seilbahn brachte Aufschwung in der Region

Die Rax sei „einer der schönsten Berge Niederösterreichs und Sehnsuchtsort für Generationen von Wanderern, Naturfreunden und Erholungssuchenden“, erklärte Mikl-Leitner im Zuge der Feierlichkeiten.

Touristisches Erfolgsmodell

Dass dieses Bergerlebnis für so viele Menschen möglich sei, verdanke man dieser außergewöhnlichen Pionierleistung. Die Seilbahn habe bei ihrer Eröffnung im Jahr 1926 neue Maßstäbe gesetzt und gelte bis heute als technisches und touristisches Erfolgsmodell. „Die Rax-Seilbahn verbindet Menschen mit der Natur und Tradition mit Zukunft. Und heute steht sie für Innovation, Nachhaltigkeit und moderne Mobilität“, so Mikl-Leitner.

Besonders würdigte die Landeshauptfrau die Leistungen der Familie Scharfegger, die die touristische Entwicklung der Region mit der Bahn und ihren Betrieben seit mittlerweile 50 Jahren maßgeblich präge.

Bergauf schweben: Die Rax-Seilbahn wird 100 Jahre alt

Am kommenden Freitag (12. Juni) findet ab 10.00 Uhr am Rax-Plateau anlässlich des 100ers ein Publikumstag mit Erlebnisstationen von Hüpfburgen, Filmvorträgen, einer Münzprägestation und Sonderpostamt statt.

Johanna Mikl-Leitner Österreich Niederösterreich
kurier.at, paw  | 

Kommentare