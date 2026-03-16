Bewaffneter Raub: Schon wieder Tankstellen-Coup in Wiener Neustadt

Schwarze Sturmhaube

Der Überfall ereignete sich am 10. März spätabends. Der etwa 180 cm große Mann war voll vermummt. "Er trug eine schwarze Sturmhaube", schildert ein Ermittler gegenüber dem KURIER.

Mit der Faustfeuerwaffe im Anschlag forderte er Bargeld. Der Mann ließ sich die Losung in ein mitgebrachtes weißes Plastiksackerl packen. Laut Kriminalisten achtete der Täter tunlichst darauf, nichts anzugreifen. "Vermutlich um keine verräterischen Spuren zu hinterlassen", heißt es vonseiten des NÖ Landeskriminalamtes.

Der Räuber flüchtete so rasch, wie er gekommen war, die sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb ergebnislos.