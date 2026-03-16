Bewaffneter Raub: Schon wieder Tankstellen-Coup in Wiener Neustadt
Es ist der bereits dritte Raubüberfall seit vergangenen Oktober. In Wiener Neustadt ist es zum nächsten bewaffneten Überfall auf eine Tankstelle gekommen.
Ziel des Raubes war diesmal die ENI-Tankstelle in der Fischauer Gasse. Ein mit einer Pistole bewaffneter Täter war vergangene Woche in den Shop gestürmt und hatte den Angestellten mit der Waffe bedroht.
Schwarze Sturmhaube
Der Überfall ereignete sich am 10. März spätabends. Der etwa 180 cm große Mann war voll vermummt. "Er trug eine schwarze Sturmhaube", schildert ein Ermittler gegenüber dem KURIER.
Mit der Faustfeuerwaffe im Anschlag forderte er Bargeld. Der Mann ließ sich die Losung in ein mitgebrachtes weißes Plastiksackerl packen. Laut Kriminalisten achtete der Täter tunlichst darauf, nichts anzugreifen. "Vermutlich um keine verräterischen Spuren zu hinterlassen", heißt es vonseiten des NÖ Landeskriminalamtes.
Der Räuber flüchtete so rasch, wie er gekommen war, die sofort eingeleitete Alarmfahndung blieb ergebnislos.
Wegen des weißen Plastiksackerls prüfte die Polizei einen möglichen Zusammenhang mit dem Raubüberfall auf die Türmöl-Tankstelle im vergangenen Jänner.
Flucht in den Akademiepark
Am 15. Jänner hatte ein bislang unbekannter Täter maskiert und bewaffnet gegen 21.30 Uhr den Shop der Tankstelle in der Ungargasse betreten. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Nach Aushändigung der Raubbeute in bislang unbekannter Höhe flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort in Richtung Akademiepark. Auch er hatte ein weißes Plastiksackerl für die Beute bei sich.
Nach Prüfung der beiden Fälle sind sich die Kriminalisten aber mittlerweile fast sicher, dass die Überfälle von unterschiedlichen Tätern begangen wurden.
Teenager verurteilt
Erst im vergangenen Oktober hatten zwei Teenager, 14 und 15 Jahre, einen Überfall auf einen Tankstellenshop beim EKZ Nord begangen.
Die Burschen wurden bereits am Landesgericht Wiener Neustadt zu 18 bzw. 24 Monaten auf Bewährung verurteilt.
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