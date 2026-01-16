Bewaffneter Raubüberfall in Wiener Neustadt: Täter flüchtete in Akademiepark

In der Nacht auf Freitag ist es in Wiener Neustadt zum nächsten Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen. Erst im vergangenen Oktober hatten zwei Teenager, 14 und 15 Jahre, einen Überfall auf einen Tankstellenshop beim EKZ Nord begangen. Dafür müssen sie sich Ende Jänner bei einem Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Maskiert und bewaffnet Donnerstagabend hatte ein bislang unbekannter Täter maskiert und bewaffnet gegen 21.30 Uhr, den Shop der Turmöl-Tankstelle in Ungargasse in Wiener Neustadt betreten. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Nach Aushändigung der Raubbeute in bislang unbekannter Höhe flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort in Richtung Akademiepark. Die Alarmfahndung verlief ohne Erfolg.

So sieht der Verdächtige aus Der Angestellte wurde bei dem Raubüberfall nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock. Raubermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben die Amtshandlung übernommen. Der Mann wird als auffallend groß beschrieben. Er ist mindestens 190 cm groß, hat eine schlanke Statur, war dunkel bekleidet und trug eine schwarze Kapuzenjacke. Maskiert war er außerdem mit einem schwarzen Schlauchschal.