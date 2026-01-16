Niederösterreich

Bewaffneter Raubüberfall in Wiener Neustadt: Täter flüchtete in Akademiepark

Das Foto zeigt Blaulicht eines Einsatzwagens der Polizei.
Der Tankstellenshop in der Ungargasse war Ziel eines vermummten Räubers. Der Blitzcoup war nach einer Minute vorbei.
Von Patrick Wammerl
16.01.26, 09:17

In der Nacht auf Freitag ist es in Wiener Neustadt zum nächsten Raubüberfall auf eine Tankstelle gekommen. Erst im vergangenen Oktober hatten zwei Teenager, 14 und 15 Jahre, einen Überfall auf einen Tankstellenshop beim EKZ Nord begangen. Dafür müssen sie sich Ende Jänner bei einem Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.

Maskiert und bewaffnet

Donnerstagabend hatte ein bislang unbekannter Täter maskiert und bewaffnet gegen 21.30 Uhr, den Shop der Turmöl-Tankstelle in Ungargasse in Wiener Neustadt betreten. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Nach Aushändigung der Raubbeute in bislang unbekannter Höhe flüchtete der Täter zu Fuß vom Tatort in Richtung Akademiepark. Die Alarmfahndung verlief ohne Erfolg.

Raubüberfall auf Tankstelle in Wiener Neustadt geklärt

So sieht der Verdächtige aus

Der Angestellte wurde bei dem Raubüberfall nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock.

Raubermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich haben die Amtshandlung übernommen. Der Mann wird als auffallend groß beschrieben. Er ist mindestens 190 cm groß, hat eine schlanke Statur, war dunkel bekleidet und trug eine schwarze Kapuzenjacke. Maskiert war er außerdem mit einem schwarzen Schlauchschal.

Anklage gegen Teenager nach Raub: Schulen wussten nichts von Haft

Weniger als eine Minute

Laut Ermittlern dauerte der Coup kürzer als eine Minute. Bildmaterial aus der Videoüberwachung wird ausgewertet.

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des bislang unbekannten Täters werden an das Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 erbeten.

