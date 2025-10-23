Raubüberfall auf Tankstelle in Wiener Neustadt geklärt

Ein 14- und ein 15-jähriger Bursche aus Wiener Neustadt stehen im dringenden Verdacht, einen bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle begangen zu haben. Weil den 15-Jährigen derart das schlechte Gewissen nach dem Raub geplagt hat, stellte sich der Teenager in Begleitung seines Vaters bei der Polizei.

Die beiden Freunde waren vergangenen Donnerstag mit dem öffentlichen Bus am Abend zur OMV Tankstelle in der Wiener Straße gefahren. Angestellten mit Spielzeugpistole bedroht Während einer von ihnen mit einer Sturmhaube und einer Spielzeugwaffe einen 39-jährigen Angestellten bedrohte und mit ein paar hundert Euro Beute entkam, stand der zweite Täter bei der nahen Bushaltestelle Schmiere. Anschließend flüchteten die Teenager zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

Durch intensive Ermittlungen im Umfeld des Tatortes dürften die jungen Männer nervös geworden sein. Den 15-Jährigen plagte anscheinend derart das schlechte Gewissen, dass er sich der Polizei in Wiener Neustadt stellte. Umfangreiches Geständnis Im Begleitung seines Vaters tauchte er auf der Inspektion auf und legte ein umfangreiches Geständnis ab.