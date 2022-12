Raubüberfall im Zug: Polizei forscht Täter aus

Ein 36-jähriger Mann aus Klagenfurt war am 2. September mit einem Zug von Klagenfurt in Richtung Wien unterwegs. Der 36-Jährige saß allein in einem Abteil, als gegen 7.30 Uhr zwei vorerst unbekannte Täter das Zugabteil betraten, den Mann mit Pfefferspray attackierten, ihn mit einem Messer bedrohten und danach seinen Rucksack samt Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich stahlen. Durch das anschließende Betätigen der Notbremse konnten die beiden Täter aus dem Zug flüchten.

Durch umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen ist es Bediensteten der Polizeiinspektion Ternitz und des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, gelungen, beide Täter auszuforschen. Die beiden Beschuldigten - ein 52-jähriger serbischer und ein 51-jähriger slowakischer Staatsbürger - wurden am 5. Dezember aufgrund eines europäischen Haftbefehles von Bediensteten der Landespolizeidirektionen Salzburg und Oberösterreich in einer Wohnung in Wels festgenommen.

Der 52-jährige Serbe zeigte sich bei den Einvernahmen teilweise geständig, der 51-jährige slowakische Beschuldigte verweigerte die Aussage. Beide Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.